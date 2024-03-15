Вестник Кавказа

Дождь со снегом пообещали в Сочи на три дня

Дождь со снегом пообещали в Сочи на три дня
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Краснодарский край на ближайшие дни окажется во власти непогоды. В горных районах обещают мокрый снег, в остальных - дожди.

Похолодание и осадки прогнозируются на территории Краснодарского края 21-23 марта.

Ненастная погода с сегодняшнего дня накроет многие города региона. В горных районах ожидаются дождь со снегом, порывистый ветер, воздух прогреется до плюс 8. На побережье Черного моря будет теплее - плюс 13-15, осадки маловероятны. В Краснодаре будет пасмурно, без осадков и до 14 градусом тепла.

В пятницу и субботу станет прохладнее, а осадков прибавится. В регионе обещают дожди, в восточных районах - мокрый снег в ночные и утренние часы. Порывы ветры будут достигать 14 м/с, в горах ночью подморозит до минус двух, в других частях региона ночью максимальная температура плюс 6. На море ветер усилится до 18 м/с, даже на курортах воздух столбики термометра на покажут выше плюс 13 днем.

В пятницу в Краснодарском крае около 7-12 градусом выше нуля, в субботу - 5-10.

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