Доступ к интернету восстановили в Иране

В Иране сообщили о полном восстановлении доступа к интернету. Ранее он был ограничен из-за атак Израиля.

Доступ к интернету в Иране восстановлен, заявил министр связи и информационных технологий ИРИ Саттар Хашеми в обращении к гражданам страны.

Он передал, что одновременно с авиаударами Израиля по территории Ирана начались кибератаки на различные сектора страны, в связи с чем доступ к интернету пришлось ограничить.

По мере стабилизации ситуации в Иране доступ к интернету восстанавливается, подчеркнул министр. Он также извинился перед гражданами и работниками секторов, понесших значительные убытки из-за приостановки деятельности, связанной с интернетом.

Напомним, что 13 июня Израиль начал военную операцию под названием "Восстающий лев". Ее целью стали ядерные и военные объекты на территории Ирана.