Дорогу Махачкала – Верхний Гуниб закрыл камнепад

Сегодня вечером на республиканскую автотрассу в Дагестане обрушился камнепад – сейчас дорога из Махачкалы в Верхний Гуниб закрыта.

Камнепад, обрушившийся сегодня вечером на дагестанскую республиканскую трассу, соединяющую Махачкалу с Буйнакском, Левашами и Верхним Гунибом, закрыл дорогу, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

"В связи с переувлажнением грунтов от продолжительных осадков в виде дождя и снега на пятом километре автомобильной дороги республиканского значения "Махачкала - Буйнакск - Леваши - Верхний Гуниб" (Еврейский поворот) сошел камнепад. Дорога закрыта"

- Минтранс Дагестана

К счастью, происшествие обошлось без пострадавших, стихийное бедствие не сказалось и на движении автотранспорта, благо остались объездные пути через поселок Талги, по автомобильным дорогам Р-215 "Кавказ", передает "Интерфакс".

Сейчас на месте катаклизма дежурит экипаж ДПС, который отправляет транспорт по объездному пути. Дорожные службы уже перебросили на участок аварии нужную технику, которая приступит к работе после полного прекращения камнепада.