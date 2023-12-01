Дорогу до курорта Саирме будут закрывать на ремонт в Грузии

Водители не смогут в полной мере воспользоваться трассой до курорта Саирме (Самцхе-Джавахети) в течение ближайшего месяца из-за предстоящего ремонта одного из ее участков. Дорога будет перекрываться дважды в день на несколько часов.

Дорога из Багдати на знаменитый своими минеральными источниками курорт Саирме будет регулярно – дважды в день – закрываться в течение месяца, сообщает Департамент автодорог Грузии.

В ведомстве пояснили, что особый режим начнет действовать 10 марта и завершится 10 апреля. За это время планируется отремонтировать 15-километровый отрезок трассы Кутаиси-Багдати-Абастумани-Бенара. Для проведения работ движение на дороге будет перекрываться каждый день дважды: с 10 утра и до часу дня, затем с трех и до семи часов вечера.

В другое время транспорт сможет ездить без ограничений.