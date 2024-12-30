Дорога к корме танкера появится в Черном море

Стартовало возведение пути к кормовой части танкера «Волгонефть 239», чтобы устранить пятно нефтепродуктов, обнаруженное сегодняшним утром. К работам привлекли спецтехнику.

К кормовой части судна «Волгонефть 239», которое встало на мель в Черном море, начали проводить дорогу. Это нужно для организации уборки нефтепродуктов, которые вытекли из танкера, передали в оперштабе Кубани.

«Работу ведут параллельно с теми действиями, которые предпринимают по локализации загрязнения со стороны моря. На месте работает тяжелый гусеничный экскаватор, непрерывно подходят самосвалы с материалами для отсыпки дороги»

- оперштаб Краснодарского края

Строительные работы будут проводиться 24 часа в сутки.

Отметим, что сегодняшним утром после обследования кормы судна «Волгонефть 239» нашли большое пятно нефти. Его размер оказался около 2,8 тыс кв м.