Донскому экс-министру ЖКХ предъявили новые обвинения

Опубликовано: 14:30, 21 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Райсуд Ростова-на-Дону сегодня изберет меру пресечения бывшему министру ЖКХ региона Андрею Майеру, задержанному накануне после выхода из СИЗО, которому вменяют 11 новых эпизодов из-за злоупотребления служебным положением.

Экс-министру ЖКХ Ростовской области Андрею Майеру грозит новый срок: сегодня в Ленинском районном суде Ростова-на-Дону ему изберут очередную меру пресечения, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Майера накануне задержали после выхода из СИЗО, его клиенту вменяют 11 новых эпизодов по ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями), сообщил адвокат бывшего чиновника, передает "Интерфакс".

Майера задержали и арестовали в конце 2020 года. По материалам суда, он создал искусственные условия для финансирования проекта по строительству двух парков в Ростовской области, что повлекло выделение более 90 млн рублей из федерального и регионального бюджетов.

В марте 2023 года Кировский районный суд Ростова-на-Дону назначил ему наказание в виде лишения свободы на 3 года и 5 месяцев, однако с учетом нахождения в СИЗО в июне он должен был выйти на свободу.

Напомним, Майер был освобожден от должности министра ЖКХ Ростовской области в середине марта 2020 года.