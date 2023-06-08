Новый глава ЖКХ Каменска-Шатинского проработал всего неделю

Опубликовано: 11:07, 8 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Новоназначенному главе департамента ЖКХ донского Каменска-Шахтинского Юрию Нефедову хватило всего недели, чтобы разобраться: его новая должность – не что иное, как работа "мальчика для битья", которая вовсе не предполагает труда на благо населения.

Начальник департамента ЖКХ Каменска-Шатинского Юрий Нефедов продержался на новом месте меньше недели – к своим новым обязанностям он приступил 1 июня, а уже 6 числа написал заявление об уходе по собственному желанию, пишет местная газета "ПИК".

На такой шаг нового руководителя коммунальных служб города сподвигли многочисленные неисполненные в срок судебные решения, которые достались ему "в наследство" от предыдущих руководителей – это недоработки по озеленению, ремонту дорог и детских площадок. За эти ошибки предшественников сразу стали спрашивать с едва вступившего в должность Нефедова, передает "АиФ-Ростов".

"Любой руководитель, пришедший на должность директора Департамента строительства и ЖКХ, уже виновен в том, что он на эту должность пришел, и обязан платить штраф. Я принял решение уйти, так как привык работать, а не имитировать деятельность"

- Юрий Нефедов

Полномочия руководитель департамента строительства и ЖКХ Каменска-Шахтинского прекратит с 9 июня.

За последние 15 лет на этом посту сменилось 20 руководителей. Жители города уже прозвали должность "проклятым местом", - пишет издание.