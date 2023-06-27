Донской Батайск ушел под воду после ночного дождя

В Ростовской области после сильного дождя, прошедшего минувшей ночью, затопило город Батайск – как говорят сами жители, такого за последние 25 лет не было: уровень воды на городских улицах очень высокий.
В донском Батайске после ночного ливня в диспетчерскую службу сегодня поступило 25 заявок о подтоплениях от жителей, сообщил глава администрации города Роман Волошин.
В ликвидации последствий подтоплений задействованы пять бригад МЧС и пожарных, передает "АиФ-Ростов".
Помимо спасателей, по разным районам города работают мониторинговые группы для помощи в определении мест подтоплений.
"Все силы и средства работают в режиме повышенной готовности"
- Роман Волошин
Минувшей ночью в Батайске прошли сильные дожди, сопровождавшиеся громом и градом.