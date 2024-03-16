Донские власти готовы платить большие деньги медработникам

Власти Ростовской области готовы платить серьезные зарплаты медицинским работникам младшего звена, недостаток которых уже заметно сказывается на состоянии всей медицины региона, пишет портал по поиску работы hh.ru/

В Ростовской области с начала года сильно возрос спрос на услуги медицинских работников младшего звена - медсестер и медбратьев, сообщил портал по поиску работы hh.ru.

Власти региона были вынуждены открыть свыше 900 вакансий по дефицитным специальностям, причем – с гораздо более серьезными зарплатами, которые стартуют от 42 тыс рублей, что значительно выше, чем в среднем по региону, передает "АиФ-Ростов". Существенно, на 53%, выросло и число таких вакансий это на 53% больше, чем в минувшем 2023 году – впрочем, по России также было открыто свыше 33 тысяч таких вакансий, это на 30% больше, чем годом ранее.

Тем не менее, зарплаты донских медработников пока не "дотягивают" до средних по стане, которых платят 46 тыс рублей – пока в этом рейтинге лидируют Москва и северные регионы.