Донские "Метеоры" смогут ходить в Анапу и Мариуполь

Опубликовано: 11:51, 22 авг 2023 (UTC+3 MSK)

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Современные скоростные морские и речные суда на подводных крыльях смогут обеспечить удобное водное пассажирское сообщение между Ростовом, Анапой и Мариуполем, корабли Дон получит уже в этом году.

Нижегородское Центральное конструкторское бюро (ЦКБ) по судам на подводных крыльях имени Алексеева готово поставить на Дон "Метеоры", которые могли бы ходить в Анапу и Мариуполь, сообщил гендиректор предприятия Сергей Итальянцев.

С этой задачей могут справиться и речные суда "Валдай", которые поступят в Ростов уже в сентябре, передает ТАСС.

"Мы в конце сентября погоним в Ростов первый "Валдай", а за ним - следующий. И они сейчас хотят заказать два морских "Метеора", чтобы ходить по морю до Анапы до Мариуполя"

- Сергей Итальянцев

Оба судна могут без труда обеспечить такие перевозки, разница лишь в их вместимости и классе – так, "Валдай 45Р" – это речное мелкосидящее пассажирское судно на подводных крыльях, способное перевозить по рекам 45 пассажиров со скоростью 65 км/ч на 400 км, тогда как "Метеор 120P" - скоростное пассажирское судно на подводных крыльях, рассчитанное на перевозку 120 человек на расстояние до 600 км со скоростью до 80 км/ч. Конечно, класс у него выше – озерный, да и дальность хода побольше, хотя в условиях Дона оба корабля вполне актуальны.