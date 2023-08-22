РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Донские "Метеоры" смогут ходить в Анапу и Мариуполь

Донские &quot;Метеоры&quot; смогут ходить в Анапу и Мариуполь
© Фото: Минпромторг России
Современные скоростные морские и речные суда на подводных крыльях смогут обеспечить удобное водное пассажирское сообщение между Ростовом, Анапой и Мариуполем, корабли Дон получит уже в этом году.

Нижегородское Центральное конструкторское бюро (ЦКБ) по судам на подводных крыльях имени Алексеева готово поставить на Дон "Метеоры", которые могли бы ходить в Анапу и Мариуполь, сообщил гендиректор предприятия Сергей Итальянцев.

С этой задачей могут справиться и речные суда "Валдай", которые поступят в Ростов уже в сентябре, передает ТАСС.

"Мы в конце сентября погоним в Ростов первый "Валдай", а за ним - следующий. И они сейчас хотят заказать два морских "Метеора", чтобы ходить по морю до Анапы  до Мариуполя"

- Сергей Итальянцев

Оба судна могут без труда обеспечить такие перевозки, разница лишь в их вместимости и классе – так, "Валдай 45Р" – это речное мелкосидящее пассажирское судно на подводных крыльях, способное перевозить по рекам 45 пассажиров со скоростью 65 км/ч на 400 км, тогда как "Метеор 120P" - скоростное пассажирское судно на подводных крыльях, рассчитанное на перевозку 120 человек на расстояние до 600 км со скоростью до 80 км/ч. Конечно, класс у него выше – озерный, да и дальность хода побольше, хотя в  условиях Дона оба корабля вполне актуальны.

Купание в Сырдарье стоило жизни 11 человек из родственных семей

Купание в Сырдарье стоило жизни 11 человек из родственных семей

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1210 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом.

Все новости

Видео

English version