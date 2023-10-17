Дончанин наладил конвейер по производству "синтетики"

Опубликовано: 11:55, 17 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Полицейские из донского Новошахтинска ликвидировали целый мини-завод по производству "синтетики", которое наладил местный житель – его "мефедроновая фабрика" готовила смертельное зелье десятками килограммов.

Житель донского Новошахтинска с размахом наладил "работу" мини-заводика, выпускавшего смертельное зелье – синтетический наркотик мефедрон, пока его "производство" не "накрыли" местные правоохранители, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

"В Новошахтинске полицейскими ликвидирована лаборатория по синтезу мефедрона. С места производства сотрудниками полиции изъято порядка 13 кг готового наркотика. Владелец криминального бизнеса планировал изготовить еще 20 кг "синтетики"

- пресс-служба МВД Ростовской области

Похоже, о размахе деятельности своего "предприятия смерти" его владелец сказал не всю правду – запасы сырья для его производства измерялись сотнями литров, правоохранители изъяли его и все оборудование.

Подозреваемый планировал сбыть свою "продукцию" через тайники по всей территории области, но его планы "подкорректировала" полиция – он задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело, а суда ему придется дожидаться в тюремной камере.