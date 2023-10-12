РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Подпольная нарколаборатория уничтожена в Армении

Подпольная нарколаборатория уничтожена в Армении
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Граждане России и Армении производили наркотики в нелегальной лаборатории в центральной части Армении. Сейчас умельцы задержаны.

Силовики ликвидировали лабораторию по производству наркотиков, действовавшую в Котайкской области. Сообщение о преступлении распространил Следственный комитет Армении.

В преступную группу входили трое граждан Армении и двое россиян. Все пятеро схвачены.

В рамках расследования в нескольких местах прошли обыски. В результате были найдены различные вещества, как наркотические, так и химические. Среди прочего правоохранители нашли и 30 мешков конопли.

Стражи порядка проверяют, кто еще был задействован в обороте наркотиков. Кроме того, они собираются выяснить источник запрещенных веществ.

Новые плантации наркотика найдены в Карабахе

Новые плантации наркотика найдены в Карабахе

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
815 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version