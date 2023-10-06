Новые плантации наркотика найдены в Карабахе

Опубликовано: 23:19, 6 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Еще две плантации, где сепаратисты выращивали коноплю, обнаружены в Карабахском экономическом районе Азербайджана. Площадь каждой достигает 10 га.

Силовики продолжают находить плантации конопли в очищенных от формирований ВС Армении селах в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

Одна плантация была обнаружена в селе Тезе Бина в Ходжалинском районе. Еще площадь превышала 10 га.

Как передает АЗЕРТАДЖ, наркотическое растение было выращено путем культивирования: армянские сепаратисты засеяли им посевные угодья.

Вторая плантация нашлась в селе Сырхавенд Агдамского района. Ее площадь аналогична первой.

Кроме того, здесь были найдены следы охранников, которые стерегли наркотики со сторожевой башни. При обыске там обнаружились и четыре автомата.