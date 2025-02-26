Дом в Махачкале, где сосулька покалечила женщину, возведен без разрешения

Дом в Махачкале, с которого на женщину упала глыба льда, возведен без разрешения. Инцидент произошел 3 марта, жительница находится в больнице.

Махачкалинский мэр Юсуп Умавов рассказал, что многоквартирный дом в столице Дагестана, возле которого произошел инцидент с глыбой льда, возведен без разрешения.

Он отметил, что об этом доложил на совещании по безопасности и очистке крыш первый замглавы Нариман Темуркаев. На здание есть судебное решение от 2024 года.

Умавов отметил, что в апреле прошлого года за домом на конкурсной основе закрепили ООО "ЖЭУ №14", последний этаж дома был в форме мансардного этажа.

Заммэра на совещании заявил, что в последние дни коммунальщики сбивали сосульки с помощью подъемников и пневматических оружий.

По предварительным данным, лед мог упасть на женщину с ребенком с блока кондиционера. Сейчас выяснением причин занимаются правоохранительные органы.

Напомним, инцидент произошел 3 марта, огромная сосулька рухнула на женщину с 11-месячным ребенком. Местную жительницу доставили в больницу, она находится в стабильном состоянии.