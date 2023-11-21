Доллар впервые за месяц превысил 93 рубля

Курс доллара этим утром в начале торгов перешагнул за 93 рубля. На открытии биржевой сессии доллар опускался до 92 рублей, таким образом в первый час торгов он укрепился на рубль.

Доллар устремился вверх - курс 6 декабря на Московской бирже поднялся выше 93 рублей. Такой курс зафиксирован впервые с 3 ноября.

По состоянию на 07:40 мск, доллар прибавил 0,79% и 93,0025 рубля, после чего замедлился.

Также до показателей месячной давности укрепился евро - выше 100 рублей.

Отметим, что доллар начал утро, потеряв более 26 копеек, но затем быстро отыграл потерю и пошел вверх.