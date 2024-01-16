Доллар в Узбекистане обновил исторический максимум

До рекордного уровня поднялся в Узбекистане курс доллара. 22 февраля доллар превысил 12,5 тыс сумов. Отметку в 12 тыс доллар впервые преодолел полгода назад - в августе 2023 года.

Национальная валюта Узбекистана рекордно провалилась относительно доллара. Курс на 22 февраля составил более 12,5 тыс сумов за $1.

В четверг после биржевых торгов ЦБ Узбекистана установил курс доллара на уровне 12 508 сумов (около 92 рублей). Курс доллара побил прежний рекорд и установил новый максимум. Отметим, что прежний максимум был также зафиксирован в 2024 году, узбекский сум продолжает слабеть.

За прошлый год сум обесценился на 9,7%, а менее чем за два месяца 2024 года - почти на 1,4%.