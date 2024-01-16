Вестник Кавказа

Доллар в Узбекистане обновил исторический максимум

Доллар в Узбекистане обновил исторический максимум
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
До рекордного уровня поднялся в Узбекистане курс доллара. 22 февраля доллар превысил 12,5 тыс сумов. Отметку в 12 тыс доллар впервые преодолел полгода назад - в августе 2023 года.

Национальная валюта Узбекистана рекордно провалилась относительно доллара. Курс на 22 февраля составил более 12,5 тыс сумов за $1.

В четверг после биржевых торгов ЦБ Узбекистана установил курс доллара на уровне 12 508 сумов (около 92 рублей). Курс доллара побил прежний рекорд и установил новый максимум. Отметим, что прежний максимум был также зафиксирован в 2024 году, узбекский сум продолжает слабеть.

За прошлый год сум обесценился на 9,7%, а менее чем за два месяца 2024 года - почти на 1,4%.

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1895 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Евро пробил психологический барьер в 100 рублей

Евро пробил психологический барьер в 100 рублей

Интервью Путина укрепило рубль

Интервью Путина укрепило рубль

Доллар и евро открыли утро резким подорожанием

Доллар и евро открыли утро резким подорожанием

Рубль укрепляется на старте торгов Мосбиржи

Рубль укрепляется на старте торгов Мосбиржи

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы