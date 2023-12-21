Доллар снова идет в рост

После долгих зимних выходных курс доллара на старте торгов Московской валютной биржи прибавил в весе, а вот европейская валюта пошла на спад.

Сегодня утром на открытии торгов Московской биржи курс доллара США к рублю по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов вырос на 59,5 копейки и составил 91,75 рубля.

Курс евро в отличие от американского "собрата" пошел на снижение – евро потерял 59 копеек и сейчас торгуется за 99,43 рубля, передает ТАСС.

Немного подрос и курс китайской национальной валюты - юань подорожал на 0,25 копеек и сейчас стоит 12,714 рубля.