Рубль укрепляется перед Новым годом

Курс доллара к рублю продолжает падение. Сегодня на торгах его стоимость опускалась ниже 89 рублей.

Американская валюта дешевеет на Мосбирже, об этом говорят данные торгов.

Сегодня утром курс доллара оказался меньше 89 рублей. На таком уровне он находился впервые с 30 ноября.

В частности, к 11:20 по московскому времени доллар дешевел до 88,99 рубля (минус 0,41%).

Спустя три минуты он еще больше опустился – до 88,97 рубля, упав в цене на 0,44%.

Евро и юань также демонстрировали падение. Стоимость первого на торгах падала на 1,05% до 98,57 рубля. Второй торговался по 12,508 рубля (минус 0,73%).