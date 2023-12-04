Доллар дорожает на открытии торгов

Курсы главных валют объединились в росте. Американская валюта подорожала до 92 рублей, курс евро и юаня составил 99,22 и 12,809 рубля соответственно.

Курс американской валюты, подорожав на 10,25 копейки, вышел на уровень в 92 рубля. Европейская валюта также дорожала. Ее прирост составил 58,25 копейки. Таким образом курс евро с утра равнялся 99,22 рубля.

Не остался в стороне и юань: курс китайской валюты прибавил 2,35 копейки, достигнув уровня в 12,809 рубля.