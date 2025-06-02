Вестник Кавказа

Документ о стратегическом партнерстве с Парижем обсуждает Ереван

Документ о стратегическом партнерстве с Парижем обсуждает Ереван
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава армянского правительства сообщил о совместной с Францией работе над документом о стратегическом партнерстве. Он рассчитывает, что совсем скоро страны согласуют его и подпишут.

Армения и Франция занимаются обсуждением документа о стратегическом партнерстве между странами. Об этом поведал накануне премьер-министр РА, выступая пресс-конференции в Ереване.

Никол Пашиня подчеркнул, что рассчитывает на то, что в скором времени сторонам удастся согласовать данный документ, а затем и подписать.

"С Францией у нас есть проект, над которым мы работаем. И я надеюсь, что в начале он будет согласован. Речь идет о договоре по стратегическому партнерству. И далее в нужный момент, я уверен, он будет подписан"

– глава армянского правительства

Напомним, ранее на этой неделе Пашинян побывал с визитом в Париже. В ходе поездки он встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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