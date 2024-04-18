Вестник Кавказа

Добычу угля нарастили в Узбекистане

Вагоны с углем
© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“
С начала года Узбекистан добыл более 4 млн тонн угля. Добыча ископаемого возросла на 16%. В августе она достигла 900 тыс тонн.

Узбекистан нарастил добычу угля в этому году, сообщает Агентство по статистике республики.

За первые 8 месяцев текущего года страна добыла 4,3 млн т угля – на 16,2% больше показателей 2023 года, когда было добыто 3,7 млн т.

Стоит добавить, что в августе текущего года Узбекистан добыл 900 тыс т угля. Это на 100 тыс т больше, чем в июле.

Отмечается, что страна будет пропускать топливо, нефть и уголь через таможню без уплаты пошлин в течение двух лет. Кроме того, он предлагает трехлетние возобновляемые кредиты на импорт угля.

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