Дни Москвы в Баку еще больше сблизили Россию и Азербайджан

Опубликовано: 18:23, 6 мая 2023 (UTC+3 MSK)

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Москва и Баку еще больше сблизились благодаря прошедшим в азербайджанской столице дням Москвы, заявили в мэрии российской столицы. Программа мероприятий была насыщенной.

В Баку сегодня завершились Дни Москвы, которые стартовали 3 мая.

По словам главы профильного департамента Москвы Сергея Черемина, эти мероприятия еще больше сблизили российскую и азербайджанскую столицы. Дни Москвы в Баку стали свидетельством взаимного интереса к дальнейшему упрочению отношений двух стран, пишет ТАСС.

Чиновник уточнил, что в Баку прошло множество мероприятий, в том числе круглые столы, творческие встречи, мастер-классы, спектакль и так далее.

Деловая программа

Конференция, посвященная торговому и экономическому взаимодействию российской столицы и Азербайджана, была проведена в рамках деловой миссии московских компаний в Азербайджан. Ее участниками стали представители 20 предприятий из разных отраслей.

"На конференции было подробно рассказано о достижениях Москвы в области развития городской инфраструктуры, электронных сервисов и услуг, промышленного производства, об экспортном потенциале московских производителей, затронуты вопросы расширения взаимного товарооборота, развития логистических маршрутов"

— Сергей Черемин

Глава департамента уточнил, что участники конференции выдвинули инициативу о формировании комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

В ходе еще одной конференции - "Москва-Баку: диалог двух столиц" - более 120 азербайджанских компаний узнали о том, как можно выйти на рынок Москвы.

Культурная программа

В Центре Гейдара Алиева прошла выставка "Старый Баку в объективе Русского географического общества: первые фотографии города". На ней были представлены снимки нынешней азербайджанской столицы, сделанные еще в XIX веке.

Для бакинцев были организованы совместный концерт "Хора Турецкого" и группы SOPRANO, а также спектакль "В лунном сиянии", поставленный "Школой современной пьесы".

"Думаю, что Дни Москвы подарили жителям Баку незабываемые яркие эмоции и впечатления, интересные культурные открытия"

— Сергей Черемин