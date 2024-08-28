Дмитрий Кобицкий: выборы Милли Меджлиса организованы на очень достойном уровне

Генсек МПА СНГ Дмитрий Кобицкий изложил "Вестнику Кавказа" предварительные итоги наблюдения за проходящими сегодня парламентскими выборами в Азербайджане. Он обратил внимание, что ни от кого из наблюдателей не поступило замечаний по организации голосования.

Генеральный секретарь – руководитель Секретариата Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ Дмитрий Кобицкий в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о первых результатах работы наблюдателей на выборах Милли Меджлиса в Азербайджане.

"Выборы организованы на очень достойном уровне. Мы уже наблюдали организацию и проведение президентских выборов в феврале – впервые прошедших на всей территории Азербайджана. И сейчас наши эксперты работают, в том числе, на территориях, которые Азербайджан обрел вновь. Мы наблюдаем очень хорошую картину: не только сами избирательные участки и участковые избирательные комиссии хорошо подготовлены, но и нет жалоб от национальных наблюдателей, а их очень много на всех участках", - прежде всего сказал он.

"На одном из участков нам показалось, будто мы зашли на занятие со студентами – там находилось около 40 человек. Нам объяснили, что все это наблюдатели, поскольку у наблюдателей чрезвычайно велик интерес к происходящим выборам. Мы, в том числе, разговаривали на встречах с представителями партий, которые выдвигают своих кандидатов на эти выборы – и они тоже не имеют замечаний по организации голосования", - отметил Дмитрий Кобицкий.

"Также у нас были встречи с ЦИК, с Министерством иностранных дел, с Конституционным судом, и всюду было единодушное мнение, что выборы подготовлены на очень хорошем, качественном уровне, за что спасибо ЦИК и органам исполнительной власти Азербайджанской Республики. Сегодня с утра мы объездили 7 участков, после обеда второй заход поедем делать, когда граждане более массово пойдут голосовать. На подсчете голосов тоже будем присутствовать, а вечером соберемся и поделимся впечатлениями", - анонсировал генсек МПА СНГ.

"Я очень надеюсь, что выборы и в этот раз в Азербайджанской Республике пройдут на очень достойном уровне. Мы сейчас анализируем, в том числе, СМИ – то, как новости представляют избирательный процесс. Нам пока все очень нравится. Если так, без скандалов и без даже технических проблем выборы пройдут, то мы будем этому очень рады, довольны, и в своем заключении уже вечером утвердим", - заявил он.

Дмитрий Кобицкий высоко оценил уровень союзнического сотрудничества России и Азербайджана. "Недавний визит президента РФ показал, что не только исполнительная и законодательная власть двух стран взаимодействуют друг с другом, но и два близких друг другу народа проходят сквозь одни и те же изменения. Очень надеемся, что все, что делается, в том числе на парламентском уровне, даст свои плоды. Нужно законодательно подтверждать те решения, которые принимают наши президенты и исполнительная власть", - подчеркнул генеральный секретарь – руководитель Секретариата МПА СНГ.

"На уровне министерств между Россией и Азербайджаном идет очень серьезное взаимодействие. Очень много проектов и программ. В том числе по линии самой Межпарламентской ассамблеи СНГ очень много проектов – и молодежных, и парламентских, и электоральных. Нам есть чем делиться – и опытом, и знаниями. Активное участие депутатов Азербайджана во всех мероприятиях Межпарламентской ассамблеи СНГ говорит о том, что они точно так же, как мы, заинтересованы в нормальном взаимодействии на парламентском уровне", - заключил Дмитрий Кобицкий.