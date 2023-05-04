Для утилизации бытовых отходов в Грозном построят новый технопарк

Уже в ближайшее время в столице Чечни стартует строительство нового экотехнопарка, который будет перерабатывать половину бытовых отходов республики, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Это станет важнейшим шагом к выполнению одной из задач, поставленных президентом, - утилизации половины образующихся в регионе отходов. Технопарк позволит выделять более 160 тыс т вторичных материальных ресурсов, в числе которых стекло, металл, макулатура и другое, - рассказал региональный министр строительства и ЖКХ Муслим Зайпуллаев, передает "Интерфакс".
В минувшем году в Чечне построили сеть мусоросортировочных комплексов, способных обрабатывать до 270 тыс т мусора в год, напомнил министр, подчеркнув, что эти меры позволят улучшить экологию региона.
Глава региона Рамзан Кадыров уже обсудил вопросы финансирования строительства технопарка с министров финансоы России Антоном Силуановым, добавили в пресс-службе.