Для россиян в Армении стало доступно получение электронной подписи

Граждане России, проживающие за рубежом на территории Армении, теперь смогут оформить квалифицированную электронную подпись, которая откроет для них новые дистанционные возможности.

У россиян, по каким-либо причинам находящихся или проживающим на территории Армении, появилась новая возможность – в случае надобности оформить в Ереване квалифицированную электронную подпись, сообщает пресс-служба посольства РФ в Ереване.

"Проживающие за рубежом граждане России теперь могут оформить квалифицированную электронную подпись (КЭП) в Армении"

- посольство РФ в Армении

Пункт оформления КЭП заработал в Доме Москвы в Ереване, для записи на прием нужно только оставить заявку на официальном сайте аккредитованного удостоверяющего центра "Основание", поведали в посольстве, передает РИА Новости.

КЭП открывает для россиян новые возможности – она позволяет дистанционно общаться с коммерческими и государственными организациями в России – удобно заходить на портал "Госуслуги", подписывать документы, открывать счета в российских банках, оформлять сделки с недвижимостью, участвовать в торгах, а также оформлять документы для Федеральной налоговой службы и Социального фонда России, - говорится в сообщении дипмиссии.