Дирижера Сергея Смбатяна обвинили в мошенничестве

Суд первой инстанции в Ереване принял решение арестовать заслуженного артиста Армении, основателя, художественного руководителя и главного дирижера Государственного симфонического оркестра Армении, Детского оркестра ЮНИСЕФ и главного дирижера Мальтийского филармонического оркестра Сергея Смбатяна сроком на два месяца по подозрению в особо крупном мошенничестве, сообщили в генпрокуратуре страны.
Накануне правоохранители задержали Сергея Смбатяна и его отца, бывшего посла Армении в Израиле Армена Смбатяна, по подозрению в мошенничестве. Подробности дела не раскрываются, известно лишь, что государству нанесен имущественный ущерб в размере 966 млн драмов ($2,5млн), передает Sputnik Армения.
Также в надзорном ведомстве сообщили, что задержан еще один фигурант уголовного дела, следствие ходатайствует перед судом о его аресте.
Что касается Смбатяна-старшего, то решение по нему будет принято в ближайшие часы, добавили в прокуратуре.