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Дирижера Сергея Смбатяна обвинили в мошенничестве

Дирижера Сергея Смбатяна обвинили в мошенничестве
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Сергей Смбатян и его отец, бывший дипломат, обвиняются в крупном мошенничестве на сумму в $2,5 млн, суд первой инстанции в Ереване уже арестовал дирижера, вскор будет принято решение и по его отцу.

Суд первой инстанции в Ереване принял решение арестовать заслуженного артиста Армении, основателя, художественного руководителя и главного дирижера Государственного симфонического оркестра Армении, Детского оркестра ЮНИСЕФ и главного дирижера Мальтийского филармонического оркестра Сергея Смбатяна сроком на два месяца по подозрению в особо крупном мошенничестве, сообщили в генпрокуратуре страны.

Накануне правоохранители задержали Сергея Смбатяна и его отца, бывшего посла Армении в Израиле Армена Смбатяна, по подозрению в мошенничестве. Подробности дела не раскрываются, известно лишь, что государству нанесен имущественный ущерб в размере 966 млн драмов ($2,5млн), передает Sputnik Армения.

Также в надзорном ведомстве сообщили, что задержан еще один фигурант уголовного дела, следствие ходатайствует перед судом о его аресте.

Что касается Смбатяна-старшего, то решение по нему будет принято в ближайшие часы, добавили в прокуратуре.

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