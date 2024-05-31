Директора ФК "Жетысу" задержали по подозрению в коррупции

Сотрудники Антикоррупционной службы Жетысуской области Казахстана по подозрению в хищении бюджетных денег задержали директора футбольного клуба "Жетысу": чиновник арестован, ведется следствие.

Директор казахстанской футбольной команды "Жетысу" из Талдыкоргана, двукратного победителя Первой лиги, подозревается в хищении бюджетных денег – как полагают в Антикоррупционной службе Жетысуской области, в карманах чиновника осели деньги, выделенные государством на проведение сборов команды.

"Антикоррупционной службой Жетысуской области изобличен директор КГКП "Футбольный клуб Жетысу". С санкции суда подозреваемый заключен под стражу"

- Антикор Жетысуской области

Пропажу 85,4 млн тенге (чуть меньше $192 тыс) казахстанские следователи обнаружили, проверяя счета спортивного клуба в 2022-2023 годах – оказалось, деньги, выделенные на учебно-тренировочные сборы команды, ее директор перечислил на карточные счета доверенных лиц, передает Sputnik Казахстан.

Сейчас служба проверяет другие эпизоды возможной преступной деятельности директора клуба, ведется расследование.