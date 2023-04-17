Дипломаты действующей администрации Афганистана получат аккредитацию в Казахстане

Опубликовано: 15:31, 17 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Дипломатов афганской администрации в ближайшем будущем аккредитуют в Казахстане. При этом в МИД республики пояснили, что не собираются признавать новую администрацию.

МИД Казахстана согласился выдать аккредитацию дипломатам действующей администрации Афганистана. Об этом сообщил 17 апреля представитель ведомства республики.

При этом Айбек Смадияров обратил внимание на то, что Казахстан не собирается признавать новую афганскую администрацию.

Руководитель дипмиссии напомнил, что летом 2021 года в Афганистане из-за падения правительства образовался вакуум власти, а афганские посольства в зарубежных странах в одночасье перестали представлять свою страну.

Справка

На сегодняшний день ни одно государство мира не признало легитимность временного афганского правительства. В то же время под контролем "Талибан" (запрещено в РФ) находятся диппредставительства в России, Китае и Пакистане. Талибы также назначили своих дипломатов в генконсульство в Стамбуле и посольство в Тегеране.