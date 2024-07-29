"Динамо" Махачкала выиграло в Кубке России

"Динамо" Махачкала обыграло "Крылья Советов" в матче Кубка России. Единственный гол забил Абакар Гаджиев. Следующий матч у клуба из Дагестана пройдет в Москве.
В Махачкале завершилась встреча первого тура группового этапа Пути Fonbet Кубка России, в котором встречались местное "Динамо" и "Крылья Советов" из Самары.
Победу в этой игре одержали хозяева поля, матч завершился со счетом 1:0. Единственный гол в составе победителей забил Абакар Гаджиев на 83-й минуте.
В следующем туре махачкалинцам предстоит помериться силами с московскими одноклубниками. Встреча пройдет 14 августа на "ВТБ-Арене" в Москве.