Вестник Кавказа

"Динамо" Махачкала выиграло в Кубке России

"Динамо" Махачкала выиграло в Кубке России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
"Динамо" Махачкала обыграло "Крылья Советов" в матче Кубка России. Единственный гол забил Абакар Гаджиев. Следующий матч у клуба из Дагестана пройдет в Москве.

В Махачкале завершилась встреча первого тура группового этапа Пути Fonbet Кубка России, в котором встречались местное "Динамо" и "Крылья Советов" из Самары.

Победу в этой игре одержали хозяева поля, матч завершился со счетом 1:0. Единственный гол в составе победителей забил Абакар Гаджиев на 83-й минуте.

В следующем туре махачкалинцам предстоит помериться силами с московскими одноклубниками. Встреча пройдет 14 августа на "ВТБ-Арене" в Москве.

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