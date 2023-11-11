Девочка в серой куртке пропала в Краснодаре

Полиция и волонтеры приступили к поискам девочки, которая сегодня не вернулась с утренней прогулки. Ее отличительные черты - черные волосы и карие глаза. Была одета в серую куртку с серой розой на груди, синие брюки. Об этом сообщает «Лиза Алерт».

Правоохранители кубанской столицы проинформировали о пропаже юной жительницы города: восьмилетняя Аделина Алиева ушла на занятия и не вернулась.

«Аделина не вернулась домой 16 марта. У девочки черные волосы, глаза карие. Была одета в серую куртку с серой розой на груди, синие брюки, серые кроссовки, также с собой были меховые коричневые наушники»

– «Лиза Алерт»

Волонтеры организовали поисковую кампанию. Ориентировка с фотографией и описанием Аделины была распространена в социальных сетях и местных СМИ.

Если вы видели девочку, соответствующую описанию, или у вас есть информация, которая может помочь в поисках, обратитесь по указанным контактам. Не забывайте, что любая, даже кажущаяся незначительной, информация может быть ключевой в поисках ребенка.