Девочка укололась шприцом в подмосковном детском саду

ЧП произошло накануне в одном из детсадов в Орехово-Зуево. В результате пострадала девочка.

Воспитанница детского сада пострадала от укола неизвестного шприца во время прогулки в Подмосковье. Об инциденте рассказали в областной прокуратуре.

Известны предварительные детали происшествия. Накануне днем во время прогулки в детсаду Орехово-Зуево малыши нашли у забора пустой шприц.

"В результате 6-летняя девочка получила инъекционные повреждения запястья и кисти"

– надзорное ведомство

Девочке оказали всю необходимую медпомощь. Ее жизнь и здоровье вне опасности.

Идет расследование, оно полностью под контролем прокуратуры.

Напомним, этим летом 10-летняя девочка в машине каршеринга случайно укололась шприцом с наркотиком, который был оставлен под задним сиденьем.