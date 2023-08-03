Детские лагеря станут безопаснее в Анапе

Опубликовано: 1:02, 3 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Власти Анапы распорядились провести экстренные проверки в лагерях для отдыха детей. Проверить уровень безопасности понадобилось после ЧП в лагере "Счастливое детство".

В Анапе принимаются меры после преступления, случившегося с отдыхающими детьми в лагере "Счастливое детство". Детали рассказал мэр города Василий Швец.

"Чрезвычайная ситуация, которая произошла в "Счастливом детстве", не должна повториться. Начиная с завтрашнего дня будут проведены внеплановые проверки детских лагерей - в первую очередь тех, к кому были замечания наших контролирующих органов"

– градоначальник

По словам мэра, последствия для лагерей, которые окажутся недостаточно безопасными, будут серьезными. Не исключена и такая мера, как временное закрытие.

Кроме того, руководитель города дал поручение за полмесяца снабдить все пляжи для детей видеосистемой "Купол". Чуть более чем за год благодаря ей были найдены более 1,1 тыс человек, причем не только пропавших без вести, но и тех, что были объявлены в розыск.