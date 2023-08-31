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Детская игра погубила мальчика в Дагестане

Детская игра погубила мальчика в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Дагестане скончался ребенок, играя во дворе. Мальчик не смог выпутаться из веревки.

Трагический случай произошел в Кизлярском районе Дагестана, во время детской игры умер мальчик восьми лет.

"По предварительной информации, ребенок играл со своими сверстниками, катаясь на веревке, свисающей с виноградного навеса. Во время игры веревка обвила шею мальчика, в результате чего он не смог самостоятельно выбраться. Дети, что были рядом, мгновенно побежали за помощью, но взрослые не успели"

– МВД республики

Инцидент произошел сегодня в Степном.

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