Детям в КБР через год пообещали односменку

Опубликовано: 17:37, 25 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Кабардино-Балкарии в течение следующего 2024 года построят 19 новых школ, что позволит уже в 2025 году перевести их на работу в одну смену.

Пора двух- и трехсменок в учебе детей Кабардино-Балкарии (КБР) скоро закончится – в нынешнем и будущем годах строители в республике сдадут еще 19 школ на 11,5 тыс мест, что позволит решить этот вопрос раз и навсегда, сообщила замминистра просвещения и науки КБР Екатерина Мисостова.

"1 сентября свои двери откроют три новые школы - в поселениях Куба и Нарткала по 500 мест и в Прохладном на 785 мест. На односменный режим работы школы Кабардино-Балкарии перейдут к 2025 году"

- Екатерина Мисостова

До конца этого и в течение последующего 2024 года в 11 городах и селах региона заработают 19 новых школ. К тому же активно ведется капитальный ремонт уже существующих – только до конца нынешнего 2023 года будет капитально отремонтировано в общей сложности 40 школьных зданий, что позволит поставить точку в вопросе односменного обучения.

Всего в республике за парты в обновленных учебных классах в День знаний сядут 122,7 тыс детей, в том числе 12,8 тыс первоклассников.