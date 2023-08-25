Детям в КБР через год пообещали односменку

Пора двух- и трехсменок в учебе детей Кабардино-Балкарии (КБР) скоро закончится – в нынешнем и будущем годах строители в республике сдадут еще 19 школ на 11,5 тыс мест, что позволит решить этот вопрос раз и навсегда, сообщила замминистра просвещения и науки КБР Екатерина Мисостова.
"1 сентября свои двери откроют три новые школы - в поселениях Куба и Нарткала по 500 мест и в Прохладном на 785 мест. На односменный режим работы школы Кабардино-Балкарии перейдут к 2025 году"
- Екатерина Мисостова
До конца этого и в течение последующего 2024 года в 11 городах и селах региона заработают 19 новых школ. К тому же активно ведется капитальный ремонт уже существующих – только до конца нынешнего 2023 года будет капитально отремонтировано в общей сложности 40 школьных зданий, что позволит поставить точку в вопросе односменного обучения.
Всего в республике за парты в обновленных учебных классах в День знаний сядут 122,7 тыс детей, в том числе 12,8 тыс первоклассников.