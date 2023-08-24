Десять тысяч долларов пропали во время полицейской проверки на Кубани

Опубликовано: 14:15, 24 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ценный вещдок – $10 тыс – пропал при проверке, которую проводила полиция Славянска-на-Кубани. По факту бесследного исчезновения денег может быть открыто дело.

Необычный исход получил инцидент с пропажей и находкой крупной суммы денег в Краснодарском крае. О происшествии сообщили в кубанской прокуратуре.

Жительница Славянска-на-Кубани хватилась своих $10 тыс и 100 тыс рублей. Решив, что кто-то украл у нее эти деньги, женщина написала заявление в полицию, после чего правоохранители возбудили дело о краже, пишет РИА Новости.

Однако вскоре потерпевшая обнаружила и доллары, и рубли. Она поняла, что ошиблась и на самом деле никто деньги у нее не похищал. О находке она снова сообщила полицейским.

С этого момента что-то пошло не так. Представители следственных органов изъяли купюры, чтобы провести необходимую проверку, но вместо этого потеряли всю сумму.

Теперь в отношении рассеянных правоохранителей может быть открыто уголовное дело.