Вестник Кавказа

Дербентскую СЭС запустят в начале 2026 года

Дербентскую СЭС запустят в начале 2026 года
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Стали известны сроки открытия СЭС в Дербенте с объемом инвестиций свыше 6 млрд рублей.

Солнечная электростанция (СЭС) в Дербенте мощностью 100 МВт откроется в первом квартале 2026 года, информирует Минэнерго Дагестана. 

Сообщается, что в проект вложат более 6 млрд рублей. Площадь СЭС составит около 300 га. 

В настоящий момент специалисты начали подготовительные работы на строительной площадке, проводится монтаж конструкций для солнечных установок.

Объект даст постоянную работу 25 жителям региона, также около 200 человек смогут найти работу на время строительства.

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