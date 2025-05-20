Дербент полностью остался без воды на несколько дней

В Дербенте несколько дней не будет воды. Водоснабжение в городе отключено из-за крупной аварии на магистральном трубопроводе.

Авария на водоводе "Кайтаг-Дербент" стала причиной отключения воды во всем Дербенте.

Городские власти сообщают, что специалисты выехали на место аварии, будут организованы ремонтные работы. В мэрии уточнили, что для того, чтобы приступить к ремонту, нужно провести опустошение трубы.

Повреждение магистральной трубы может оставить город без водоснабжения на несколько дней - так оценивают в Дербенте сроки окончания восстановительных работ.

Отметим, что по окончании ремонта вода вернется в город не сразу - какое-то время уйдет на то, чтобы водовод заполнился водой.

На время отключения воды в Дербенте организуют подвоз воды по заявкам.