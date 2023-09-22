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Дербент и Великий Новгород подписали соглашение о побратимстве

Дербент и Великий Новгород подписали соглашение о побратимстве
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Дербент стал побратимом Великого Новгорода – соглашение об этом сегодня в ходе парламентского форума, проходящего в древнем дагестанском городе, подписали мэры двух городов.

Власти Дербента и Великого Новгорода будут укреплять сотрудничество, но – уже в рамках побратимства, документ о котором они подписали сегодня.

Новое соглашение предусматривает активное развитие двухсторонних связей в торгово-экономической, производственной, социальной, образовательной, культурной и туристской областях, которые позволят наладить взаимовыгодные отношения в этих сферах, передает "Интерфакс".

Документ о побратимстве в рамках IX парламентского форума "Историко-культурное наследие России", проходящего в Дербенте, скрепили подписями мэр Дербента Рустамбек Пирмагомедов и Великого Новгорода Александр Розембацум.

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