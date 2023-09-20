Депутаты подрались в парламенте Грузии: "Мечта" против оппозиции

Опубликовано: 19:17, 20 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт парламента Грузии

Очередная драка произошла сегодня в грузинском парламенте. На сей раз причиной стало решение Нацбанка игнорировать санкции США против экс-генпрокурора Грузии.

Напряженная атмосфера царила сегодня в парламенте после того, как грузинский регулятор решил не признавать санкции против граждан Грузии, соответственно, в отношении бывшего главного прокурора Отара Парцхаладзе. Кульминацией словесного накала страстей стала потасовка, в которую вступили двое народных избранников.

В ходе ссоры представители большинства и оппозиционеры обвиняли друг друга в том, что они руководствуются интересами не родины, а других стран, передает Sputnik Грузия.

Что произошло в парламенте Грузии?

В собственно физическое противостояние вступили лидер оппозиционной "Стратегии Агмашенебели" Георгий Вашадзе и депутат "Мечты" Ираклий Заркуа.

Изначально во время выступления главы Минкультуры на заседании парламента оппозиция пыталась помешать Тее Цулукиани. Чтобы не допустить его срыва, Вашадзе был выдворен за пределы помещения. В какой-то момент он решил самовольно возвратиться, но охрана была начеку и остановила политика.

После этого некоторые оппозиционеры предприняли попытку сорвать интервью Ираклия Кобахидзе, возглавляющего "Мечту".