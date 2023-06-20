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Депутат от партии Пашиняна попал в ДТП в Армении

Здание правительства Гюмри
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Авария с участием депутата парламента произошла в Армении. ДТП случилось в Гюмри. В момент аварии оба водителя были трезвы.

ДТП с депутатом от правящей партии Никола Пашиняна "Гражданский договор" случилось на севере Армении, о нем сообщили СМИ.

Две машины столкнулись в Гюмри, на площади Азнавура. За рулем Mercedes был 37-летний политик, местный житель, Карен Саруханян. Грузовик MAN вел 39-летний мужчина, пишет shamshyan.com.

Пострадавших нет. Оба водителя в момент аварии были трезвы.

Позже Саруханян подтвердил факт аварии. Он также разместил в соцсети результаты освидетельствования на алкоголь.

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