Депутат от партии Пашиняна попал в ДТП в Армении

Опубликовано: 15:46, 20 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Авария с участием депутата парламента произошла в Армении. ДТП случилось в Гюмри. В момент аварии оба водителя были трезвы.

ДТП с депутатом от правящей партии Никола Пашиняна "Гражданский договор" случилось на севере Армении, о нем сообщили СМИ.

Две машины столкнулись в Гюмри, на площади Азнавура. За рулем Mercedes был 37-летний политик, местный житель, Карен Саруханян. Грузовик MAN вел 39-летний мужчина, пишет shamshyan.com.

Пострадавших нет. Оба водителя в момент аварии были трезвы.

Позже Саруханян подтвердил факт аварии. Он также разместил в соцсети результаты освидетельствования на алкоголь.