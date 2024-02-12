Депутат Грузии: общество решит нужно ли ему коалиционное правительство

Член грузинского движения "Сила народа" на заявление президента о создании коалиции ответил, что граждане страны должны сами решать каким хотят видеть правительство республики.

Нужно ли коалиционная власть в Грузии должны решать граждане страны. Такое заявление сделал член общественного движения "Сила народа" Гурам Мачарашвили.

Ранее президент республики Саломе Зурабишвили в своем интервью новостному порталу Euractiv заявила, что Грузии необходимо объединенное правительство. По ее мнению судьба политической сферы республики решится после выборов в парламент, которые состоятся осенью этого года.

Деполяризация – одно из условий вступления страны в Евросоюз.

"Безусловно, Саломе Зурабишвили получила задание, записалась в ряды тех, кто говорит, что никто не спрашивает людей, и иностранная сила должна решать, какое правительство будет в Грузии, но извините. Мы всегда дадим грузинскому обществу возможность самому решать, нужна ли коалиция или нет. Никто не будет этого спрашивать ни у Зурабишвили, ни у кого-либо еще"

- Гурам Мачарашвили

Он заявил, что Конституция республики регламентирует демократические принципы и общество должно решить, каким будет правительство страны.

"Общество решает, какое количество партий должно войти (в парламент), нужна ли им коалиция или нет"

- Гурам Мачарашвили