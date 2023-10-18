В России деньги за путешествия больше не будут возвращать

Опубликовано: 16:28, 18 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Правительство Российской Федерации решило не продлевать программу по туристическому кэшбэку. Сэкономленные деньги планируется направить на развитие туризма внутри страны.

Российские власти не собираются продлевать программу по возврату части денежных средств за путешествия. Об этом рассказал зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко. Он заявил, что программа кэшбэка была временной мерой и должна была поддержать туристический бизнес во времена малого спроса.

"Пока таких планов нет, это была скорее мера отчасти социальной поддержки и отчасти поддержки бизнеса в ситуации, когда очень резко сжался спрос и его нужно было поддерживать. Любая из таких мер имеет свою оборотную сторону - разгоняет инфляцию, увеличивает стоимость продукта. Что потом перекладывается по сути на плечи потребителей. Как разовая мера она отлично сработала и как социальная"

– Дмитрий Чернышенко

Вице-премьер отметил, что средства, которые удастся сохранить благодаря отмене кэшбэка, пойдут на развитие туристической инфраструктуры страны. Будут построены новые комплексы, которые смогут приносить дополнительный доход в казну государства. Кроме этого, чиновник отметил, что полностью отказываться от программы по возврату части средств правительство не планирует. Она будет распространяться на некоторые группы населения, например, ветеранов или малоимущих граждан.

Программа туристического кэшбэка была запущена в 2020 году и завершилась в 2022 году. По ней можно было вернуть до 20% от потраченных средств на отели и туристические путевки. Благодаря программе, удалось увеличить спрос на туристические направления внутри страны.