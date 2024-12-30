Денежную-кредитную политику обсудили Азербайджан и Казахстан

Делегация Центробанка Азербайджана в ходе поездки в Казахстан провела встречу с местными коллегами. На переговорах обсуждалась денежно-кредитная политика.

В среду, 5 февраля, прошли переговоры представителей Центральных банков Азербайджана и Казахстана. Об этом сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Нацбанка РК.

"Состоялась встреча с делегацией Центрального банка Азербайджанской Республики. В рамках двухдневной программы участники обменялись опытом по вопросам коммуникации и информационной политики"

– пресс-служба Нацбанка

Кроме того, участники встречи поговорили о подходах к разъяснению основных аспектов денежной политики. Обсуждалось также развитие официальных каналов коммуникации Центробанков двух стран.