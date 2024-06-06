День России – мировые лидеры поздравляют Путина и граждан страны

Сегодня в РФ в 30-ый раз отмечается государственный праздник День России. Поздравления Владимиру Путину и российским гражданам направили лидеры стран мира.

Праздник День России отмечается 12 июня, он установлен по случаю принятия в 1990 году Декларации о государственном суверенитете России первым Съездом народных депутатов РСФСР.

Государственным праздником этот день стал в 1994 году, а свое официальное название "День России" получил в 2002 году. Таким образом, Российская Федерация в этом году в 30-ый раз отмечает праздник День России.

По случаю государственного праздника лидеры ряда зарубежных стран направили поздравления руководству страны и ее гражданам.

Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил главу государства Владимира Путина и выразил уверенность в укреплении двустороннего взаимодействия.

"Я посылаю горячие поздравления и товарищеский привет от имени правительства и всего народа КНДР президенту и в его лице дружественному правительству и народу России по случаю Дня России"

– Ким Чен Ын

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в поздравлении российскому лидеру отметил добрососедские отношения двух стран и последовательное развитие взаимодействия Москвы и Баку.

"Поздравляю вас и в вашем лице весь народ дружественной России с государственным праздником - Днем России. Прочные традиции дружбы и добрососедства между нашими народами, сложившиеся в течение многих веков, являются надежной основой для успешного и последовательного развития отношений между Азербайджаном и Россией. Мы высоко ценим достигнутый уровень азербайджано-российского взаимодействия, имеющего союзнический характер"

– Ильхам Алиев

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Белорусский лидер Александр Лукашенко в поздравлении подчеркнул, что главная ценность РФ - ее граждане.

"Российская государственность поступательно развивается, опираясь на многовековой исторический опыт и традиционные духовно-нравственные ценности, преемственность поколений и патриотизм народа. Во все времена самым большим богатством и ценностью для России были и остаются ее граждане"

– Лукашенко

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил руководство страны с Днем России и выразил надежду, что отношения России и Армении, основанные на незыблемых принципах равноправия и учета интересов народов двух стран, будут и дальше развиваться в конструктивном русле.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов также направил поздравительную телеграмму в адрес российского руководства.

"С чувством глубокого удовлетворения хочу особо отметить высокий уровень и динамику развития традиционно дружественных отношений между Туркменистаном и Российской Федерацией, представляющих собой подлинный пример доверия, равноправия и взаимного уважения"

– Бердымухамедов

Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа и наследный принц Бахрейна Сальман бен Хамад бен Иса Аль Халифа направили поздравления по случаю Дня России. Президенту и народу России руководство Бахрейна пожелало "дальнейшего прогресса и процветания". Также в поздравлении говорится, что Бахрейн высоко ценит отношения, установившиеся между Бахрейном и Россией.

Также поздравления с государственным праздником поступили от президента и вице-президента Никарагуа Даниэль Ортега и Росарио Мурильо, исполнительного вице-президента Венесуэлы Делси Родригес и других.