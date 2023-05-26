Опубликовано: 9:48, 26 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Жители Грузии сегодня отмечают День независимости. В 1991 году страна восстановила свой суверенитет по итогам референдума. Народные гуляние пройдут в Тбилиси и других городах Грузии.

В Грузии сегодня празднуется День независимости, в 1918 году Первое демократическое правительство под руководством Ноэ Жордания провозгласила независимость. Грузинская Демократическая Республика просуществовала 2,5 года, после установления советской власти в 1921 году ГДР была ликвидирована. На ее месте образовалась Социалистическая Советская Республика Грузия, позднее вошедшая в состав ЗСФСР.

Восстановить свою независимость Грузия смогла в 1991 году после принятия Верховным Советом республики 9 апреля "Акта о восстановлении государственной независимости Грузии" на основании референдума о восстановлении независимости Грузии.

Празднование Дня независимости пройдет во всех городах страны. Главные мероприятия по случаю данной даты пройдут на площади Свободы и на проспекте Руставели в Тбилиси. Жителям и гостям столицы организуют театральные представления и концертные программы.

Кроме того, желающих отпраздновать День независимости ждут историко-познавательные выставки, выставки-продажи продукции местных бизнесменов. Отдельно будут обустроены уголок грузинского вина и открытые кафе.