В Грузии сегодня празднуется День независимости, в 1918 году Первое демократическое правительство под руководством Ноэ Жордания провозгласила независимость. Грузинская Демократическая Республика просуществовала 2,5 года, после установления советской власти в 1921 году ГДР была ликвидирована. На ее месте образовалась Социалистическая Советская Республика Грузия, позднее вошедшая в состав ЗСФСР.
Восстановить свою независимость Грузия смогла в 1991 году после принятия Верховным Советом республики 9 апреля "Акта о восстановлении государственной независимости Грузии" на основании референдума о восстановлении независимости Грузии.
Празднование Дня независимости пройдет во всех городах страны. Главные мероприятия по случаю данной даты пройдут на площади Свободы и на проспекте Руставели в Тбилиси. Жителям и гостям столицы организуют театральные представления и концертные программы.
Кроме того, желающих отпраздновать День независимости ждут историко-познавательные выставки, выставки-продажи продукции местных бизнесменов. Отдельно будут обустроены уголок грузинского вина и открытые кафе.