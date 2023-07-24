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Дельтапланеристы России посоревнуются на горе Юца

Дельтапланеристы России посоревнуются на горе Юца
© Фото: fotoxcom.ru
В первой декаде августа Ставрополье примет соревнования Кубка России по дельтапланерному спорту, они во второй раз пройдут на горе Юца в Предгорном округе края.

Ставрополье снова примет всероссийские соревнования дельтапланеристов, сообщает пресс-служба правительства региона.

"С 5 по 13 августа в Предгорном округе на горе Юца пройдут соревнования на Кубок России по дельтапланерному спорту. Мероприятие состоится уже во второй раз"

- правительство Ставрополья

Спортсменов будет немного, около 25 человек, но столь экзотическое соревнование наверняка соберет множество поклонников этого вида спорта, ожидается, что в соревнованиях примут участие дельтапланеристы из Москвы, Уфы, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и других регионов России: годом ранее на Юце соревновались 44 российских дельтапланериста.

Правда, такие полеты вызывают законные вопросы у экологов – проблема в том, что гора Юца – это не только мекка российского дельтапланеризма и парапланеризма, а и памятник природы краевого значения.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что ставропольский суд удовлетворил иск краевой межрайонной природоохранной прокуратуры, требующей обеспечить охрану горы, в том числе и от дельтапланеристов. Проведенная ею проверка выявила факты неконтролируемого посещения территории памятника природы, а также уничтожения почвозащитной растительности.

На Ставрополье горела база дельтапланеристов на горе Юца

На Ставрополье горела база дельтапланеристов на горе Юца

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