Дельтапланеристы России посоревнуются на горе Юца

Ставрополье снова примет всероссийские соревнования дельтапланеристов, сообщает пресс-служба правительства региона.
"С 5 по 13 августа в Предгорном округе на горе Юца пройдут соревнования на Кубок России по дельтапланерному спорту. Мероприятие состоится уже во второй раз"
- правительство Ставрополья
Спортсменов будет немного, около 25 человек, но столь экзотическое соревнование наверняка соберет множество поклонников этого вида спорта, ожидается, что в соревнованиях примут участие дельтапланеристы из Москвы, Уфы, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и других регионов России: годом ранее на Юце соревновались 44 российских дельтапланериста.
Правда, такие полеты вызывают законные вопросы у экологов – проблема в том, что гора Юца – это не только мекка российского дельтапланеризма и парапланеризма, а и памятник природы краевого значения.
Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что ставропольский суд удовлетворил иск краевой межрайонной природоохранной прокуратуры, требующей обеспечить охрану горы, в том числе и от дельтапланеристов. Проведенная ею проверка выявила факты неконтролируемого посещения территории памятника природы, а также уничтожения почвозащитной растительности.