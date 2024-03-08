Дельфины и утки массово погибли в Абхазии – названа причина

Массовая гибель животных зафиксирована в Абхазии. Погибли дельфины и утки чомги (поганки). Прокуратура проверяет эти экологические ЧП – причины инцидентов уже установлены.

Морских млекопитающих и птиц постигла гибель в Абхазии, подробности опубликованы на сайте республиканской природоохранной прокуратуры.

Массовая гибель дельфинов

Пять мертвых дельфинов были выброшены на берег у села Адзюбжа, расположенного в Очамчирском районе.

Как рассказал председатель Госкомитета по экологии Савелий Читанава, животные, скорее всего, попали в ставные камбальные сети. Об этом говорят характерные раны на их плавниках.

"Проводятся мероприятия по обнаружению орудий лова и установлению их владельцев"

– прокуратура

Кроме того, надзорное ведомств проверит, насколько тщательно инспекторы Госкомитета проводили рейды по поиску незаконных орудий лова в море у Адзюбжа и как активно они искали их владельцев.

Массовая гибель чомги

Смерти птиц, установили в Госветслужбе, не связаны с гибелью дельфинов. Погибшие утки были направлены для исследования в кубанский Кропоткин.

Там выяснилось, что они скончались от птичьего гриппа, опасного и для человека.