Делегации Турции, США и Украины начали на переговоры в Стамбуле

В Стамбуле стартовали переговоры Турции, США и Украины. После этого в Долмабахче состоится трехсторонняя встреча делегаций из Москвы, Киева и Анкары.

Делегации Турции, США и Украины прибыли в Стамбул и начали трехсторонние переговоры, сообщили СМИ.

Основными темами обсуждения станут вопросы урегулирования конфликта на Украине и развитие двусторонних отношений между странами.

После этого в Долмабахче состоится трехсторонняя встреча России, Украины и Турции. Глава Госдепартамента США Марко Рубио, который также прибыли в Стамбул, передал, что представитель администрации президента Трампа будет присутствовать на переговорах в Стамбуле между Москвой и Киевом.

Напомним, что с инициативой возобновить прямой переговорный процесс с Украиной выступил президент России Владимир Путин в минувшие выходные. Изначально встреча делегаций должна была пройти 15 мая, однако была перенесена на сегодняшний день.