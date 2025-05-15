Делегации Турции, США и Украины начали на переговоры в Стамбуле

Делегации Турции, США и Украины прибыли в Стамбул и начали трехсторонние переговоры, сообщили СМИ.
Основными темами обсуждения станут вопросы урегулирования конфликта на Украине и развитие двусторонних отношений между странами.
После этого в Долмабахче состоится трехсторонняя встреча России, Украины и Турции. Глава Госдепартамента США Марко Рубио, который также прибыли в Стамбул, передал, что представитель администрации президента Трампа будет присутствовать на переговорах в Стамбуле между Москвой и Киевом.
Напомним, что с инициативой возобновить прямой переговорный процесс с Украиной выступил президент России Владимир Путин в минувшие выходные. Изначально встреча делегаций должна была пройти 15 мая, однако была перенесена на сегодняшний день.