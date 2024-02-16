Делегации Азербайджана и Армении встретятся в ближайшее время

В МИД Азербайджана сообщили, что в ближайшие дни пройдут переговоры делегаций Азербайджана и Армении. После встречи глав двух стран было принято решение о возобновлении мирного процесса.

Глава азербайджанской дипломатии Джейхун Байрамов анонсировал встречу делегаций Азербайджана и Армении по мирному договору.

Он напомнил, что после встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна в Мюнхене было принято решение о возобновлении процесса.

Байрамов отметил, что работа над текстом договора продолжалась, несмотря на определенный перерыв. Министр подчеркнул, что переговоры Баку и Еревана по мирному соглашению состоятся в ближайшие дни.

Помимо этого, министр заявил, что стороны не достигли каких-либо договоренностей за последние пять месяцев, однако на армяно-азербайджанской границе царили мир и спокойствие.

«Этот отрезок времени продолжительностью почти 5 месяцев был самым спокойным периодом на условной границе между Азербайджаном и Арменией. Если мы рассмотрим этот период, то увидим, что некоторые круги были обеспокоены этим и делают все возможное, чтобы изменить ситуацию и создать напряженность»

- Джейхун Байрамов

Глава ведомства также заявил, что проблему усугубляет рвение Парижа во время предпринимаемых позитивных шагов. Кроме того, он обвинил миссию Евросоюза в создании напряженности на границе.