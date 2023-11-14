Делегация МУС провела встречу в парламенте Армении

Представители МУС в рамках визита в Армению посетили парламент республики. Там они пообщались с зампредом постоянной комиссии по государственно-правовым вопросам.

В Армении 7 ноября состоялась встреча зампреда постоянной парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам с делегацией Международного уголовного суда.

Арусяк Джулакян рассказала представителю МУС Дане Чайкель и директору по адвокатским делам Коалиции МУС Вирджини Амато о работах, проводимых в республике после ратификации статута МУС. В частности, она подчеркнула, что уже введен в обращение законопроект "О сотрудничестве РА с МУС".

Стороны также поговорили о развитии потенциала гражданского общества, прокуроров, следователей и судей. Была отмечена важность и необходимость программ переподготовки.

Напомним, год назад Армения передала Международному уголовному суду документы, подтверждающие ратификацию Римского статута. Полноправным членом МУС республика стала в феврале этого года.